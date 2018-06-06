Пожар в Чернобыльской зоне: полиция открыла уголовное производство

Сейчас в зоне отчуждения работают подразделения ГСЧС

По факту пожара в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) открыто уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции Киевской области в Facebook.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время там работают подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания.

По факту пожара в зоне #ЧАЭС открыт #уголовное #производства В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло... Опубликовано Главное управление Национальной полиции в Киевской области 5 июня 2018 г.

Напомним, по состоянию на 06:00 6 июня в Чернобыльской зоне наблюдались отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 гектаров.