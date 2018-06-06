Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пожар в Чернобыльской зоне: полиция открыла уголовное производство

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 09:37
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (facebook.com/pol.kievregion)
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (facebook.com/pol.kievregion)

Сейчас в зоне отчуждения работают подразделения ГСЧС

По факту пожара в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) открыто уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции Киевской области в Facebook.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время там работают подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка и пропускной режим", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители проводят все необходимые мероприятия по установлению причин пожара, выясняют все обстоятельства задымления и возгорания.

 

По факту пожара в зоне #ЧАЭС открыт #уголовное #производства В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло...

Опубликовано Главное управление Национальной полиции в Киевской области 5 июня 2018 г.

Напомним, по состоянию на 06:00 6 июня в Чернобыльской зоне наблюдались отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 гектаров.

В Харькове неизвестный пытался угнать маршрутку с пассажирами Пожар в Чернобыле: самолеты сбросили почти 100 тонн воды для тушения
Теги публикации: полиция, пожар, Чернобыль, уголовное дело  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top