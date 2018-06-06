Пожежа у Чорнобильській зоні: поліція відкрила кримінальне провадження

Наразі в зоні відчудження працюють підрозділи ДСНС

За фактом пожежі у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) відкрито кримінальне провадження. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіції в Київській області у Facebook.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі там працюють підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій.

"Поліцейські забезпечують охорону громадського порядку та пропускний режим", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці проводять усі необхідні заходи щодо встановлення причин пожежі, з’ясовують всі обставини задимлення та загоряння.

За фактом пожежі у зоні #ЧАЕС відкрито #кримінальне #провадження У зоні відчуження Чорнобильської АЕС сталося... Опубліковано Головне управління Національної поліції в Київській області 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, станом на 06:00 6 червня в Чорнобильській зоні спостерігалися окремі осередки горіння та задимлення на площі близько 5 гектарів.