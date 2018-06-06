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Пожежа у Чорнобильській зоні: спостерігаються окремі осередки горіння

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 08:43
Фото: пожежа у Чорнобилі (facebook.com/levina.ns)
Фото: пожежа у Чорнобилі (facebook.com/levina.ns)

Радіаційний фон у Києві перебуває у межах норми

У Чорнобильській зоні, станом на 06:00 6 червня, спостерігаються окремі осередки горіння та задимлення на площі близько 5 гектарів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Як повідомляється, до гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 осіб, із них від ДСНС 22 одиниці техніки та 130 осіб.

"Авіацією ДСНС із початку робіт здійснено 27 скидів (114 тон), із них літаками АН-32П здійснено 10 скидів води (80 тон), вертольотом Мі-8 здійснено 17 скидів води (34 тони). Сили і засоби зосереджені в районі села Копачі", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми.

Зазначимо, 5 червня о 10:10 у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, до гасіння пожежі в Чорнобильській зоні залучені літаки, які скинули майже 100 тонн води.

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Теги публікації: Чорнобиль, пожежа, возгорание, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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