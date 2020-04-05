Пожар в Чернобыльской зоне: в ГСЧС рассказали подробности тушения

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали подробности тушения пожара в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по состоянию на 13:30 воскресенья, 5 апреля, продолжается тушение двух ячеек. Авиацией ДСНС осуществлено 17 сбросов воды.

"По состоянию на 13:30 5 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение двух ячеек, а именно: между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 чел. И 28 ед. техники, из них от ДСНС 74 чел. в / с и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8). Авиацией ДСНС осуществлено 17 сбросов воды (64 тонны), из них вертолетом Ми-8 - 12 сбросов, самолетами АН-32П - 5 сбросов ", - указано в сообщении.

Отмечается, что спасатели также тушат очаг пожара возле с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.

В сообщении подчеркивается, что радиационный фон в пределах нормы.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию более 100 гектаров. И.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов подчеркивал, что ситуация с ликвидацией возгорания сложная, поскольку его тушение осложняет повышенный радиационный фон.

Как писало РБК-Украина ранее, в ГСЧС утверждали, что по состоянию на утро, 5 апреля, открытого огня в зоне пожара нет, наблюдается лишь тление отдельных участков.

Так, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. Площадь пожара составляла 20 гектаров. Спасатели привлекли к тушению авиацию.