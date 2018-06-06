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Пожежа в Чорнобилі: авіація ДСНС з початку робіт здійснила 66 скидів води

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 18:10
Фото: пожежа у Чорнобилі (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у Чорнобилі (dsns.gov.ua)

У зоні ЧАЕС продовжуються заходи щодо ліквідації окремих осередків пожежі

У ході ліквідації пожежі в Чорнобилі авіація Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) здійснила 66 скидів води. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 66 скидів (294 тонн) з них літаками АН-32П здійснено 27 скидів води (216 тонн), вертольотом Мі-8 здійснено 39 скидів води (78 тонн)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що станом на 18 годину 6 червня, у зоні ЧАЕС продовжуються заходи щодо ліквідації окремих осередків пожежі на загальній площі близько 2 га. Наразі спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що площа пожежі у Чорнобилі станом на 14 годину 6 червня зменшилася до 2 га. 

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Теги публікації: пожежа, Чорнобиль, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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