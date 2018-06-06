Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Пожежа у Чорнобилі локалізована, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 18:42
Фото: пожежа у Чорнобилі (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у Чорнобилі (dsns.gov.ua)

Наразі ситуація контрольована, відкритого вогню немає

Пожежа у Чорнобилі (Київська область) станом на 18.05 6 червня локалізована. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 18.05 6 червня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення пожежа локалізована на загальній площі близько 2 га. Продовжуються заходи щодо повної ліквідації займання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі ситуація контрольована, відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході ліквідації пожежі в Чорнобилі авіація Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) здійснила 66 скидів води. 

Архів СБУ щодо аварії на ЧАЕС внесли до реєстру ЮНЕСКО Пожежа в Чорнобилі: подробиці
Теги публікації: пожежа, Чорнобиль, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top