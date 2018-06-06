Пожежа у Чорнобилі локалізована, - ДСНС

Наразі ситуація контрольована, відкритого вогню немає

Пожежа у Чорнобилі (Київська область) станом на 18.05 6 червня локалізована. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 18.05 6 червня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення пожежа локалізована на загальній площі близько 2 га. Продовжуються заходи щодо повної ліквідації займання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі ситуація контрольована, відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході ліквідації пожежі в Чорнобилі авіація Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) здійснила 66 скидів води.