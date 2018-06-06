Пожар в Чернобыле: в ГСЧС сообщили о ходе ликвидации возгорания

В Чернобыле наблюдается тление двух очагов лесной подстилки

В Чернобыле по состоянию на 21:00 6 июня 2018 года наблюдается тление двух очагов лесной подстилки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 21 час в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается ликвидация пожара. Ситуация контролируется. Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек.

Кроме того, авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 69 сбросов (318 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено 30 сбросов воды (240 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 39 сбросов воды (78 тонн).

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

в Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч);

в городе Чернобыль радиационный фон составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч);

на промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Напомним, пожар в Чернобыле на 18.05 6 июня локализован.