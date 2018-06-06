Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пожар в Чернобыле: в ГСЧС сообщили о ходе ликвидации возгорания

НовостиОбщество    06.06.2018 - 21:30
Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)

В Чернобыле наблюдается тление двух очагов лесной подстилки

В Чернобыле по состоянию на 21:00 6 июня 2018 года наблюдается тление двух очагов лесной подстилки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

"По состоянию на 21 час в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается ликвидация пожара. Ситуация контролируется. Открытого огня нет, наблюдается тление двух ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек.

Кроме того, авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 69 сбросов (318 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено 30 сбросов воды (240 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 39 сбросов воды (78 тонн).

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

  • в Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч);
  • в городе Чернобыль радиационный фон составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч);
  • на промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Напомним, пожар в Чернобыле на 18.05 6 июня локализован.

Пожар в Чернобыле локализован, - ГСЧС Пожар в Чернобыле: авиация ГСЧС с начала работ осуществила 66 сбросов воды
Теги публикации: Чернобыль, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top