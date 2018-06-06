Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Пожежа в Чорнобилі: в ДСНС повідомили про хід ліквідації спалаху

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 21:30
Фото: пожежа в Чорнобилі (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа в Чорнобилі (dsns.gov.ua)

У Чорнобилі спостерігається тління двох вогнищ лісової підстилки

У Чорнобилі станом на 21:00 6 червня 2018 року спостерігається двох вогнищ тління лісової підстилки. Про це зазначається в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 21 годину в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення триває ліквідація пожежі. Ситуація контролюється. Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев і пеньків", - повідомили в ДСНС.

Наголошується, що до гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 чоловік.

Крім того, авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 69 скидів (318 тонн) з них літаками АН-32П здійснено 30 скидів води (240 тонн), вертольотом Мі-8 здійснено 39 скидів води (78 тонн).

Радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику ЧАЕС знаходиться в межах норми, зокрема:

  • у Києві радіаційний фон становить 12 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год);
  • у місті Чорнобиль радіаційний фон складає 31 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год);
  • на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС радіаційний фон становить 51,6 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).

Нагадаємо, пожежа в Чорнобилі на 18.05 6 червня локалізовано.

Пожежа у Чорнобилі локалізована, - ДСНС Пожежа в Чорнобилі: авіація ДСНС з початку робіт здійснила 66 скидів води
Теги публікації: Чорнобиль, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство
Застрелився відомий український режисер і письменник
З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів
"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
On Top