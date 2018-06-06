Пожежа в Чорнобилі: в ДСНС повідомили про хід ліквідації спалаху

У Чорнобилі спостерігається тління двох вогнищ лісової підстилки

У Чорнобилі станом на 21:00 6 червня 2018 року спостерігається двох вогнищ тління лісової підстилки. Про це зазначається в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 21 годину в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення триває ліквідація пожежі. Ситуація контролюється. Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев і пеньків", - повідомили в ДСНС.

Наголошується, що до гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 чоловік.

Крім того, авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 69 скидів (318 тонн) з них літаками АН-32П здійснено 30 скидів води (240 тонн), вертольотом Мі-8 здійснено 39 скидів води (78 тонн).

Радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику ЧАЕС знаходиться в межах норми, зокрема:

у Києві радіаційний фон становить 12 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год);

у місті Чорнобиль радіаційний фон складає 31 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год);

на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС радіаційний фон становить 51,6 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).

Нагадаємо, пожежа в Чорнобилі на 18.05 6 червня локалізовано.