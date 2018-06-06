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Пожар в Чернобыле: авиация ГСЧС с начала работ осуществила 66 сбросов воды

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 18:10
Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)

В зоне ЧАЭС продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара

В ходе ликвидации пожара в Чернобыле авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) осуществила 66 сбросов воды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"Авиацией ГСЧС с начала работ совершено 66 сбросов (294 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено 27 сбросов воды (216 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 39 сбросов воды (78 тонн).", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на 18 часов 6 июня, в зоне ЧАЭС продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 2 га. Сейчас наблюдается тление двух очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пней.

Напомним, ранее сообщалось, что площадь пожара в Чернобыле по состоянию на 14 часов 6 июня уменьшилась до 2 га.

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Теги публикации: пожар, Чернобыль, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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