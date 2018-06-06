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Площа пожежі у Чорнобилі зменшилась до 2 га, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    06.06.2018 - 14:54
Фото: пожежа у Чорнобилі (dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у Чорнобилі (dsns.gov.ua)

Наразі відкритого вогню немає

Площа пожежі у Чорнобилі станом на 14 годину 6 червня становить 2 га. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 14 годину 6 червня, у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжуються заходи щодо ліквідації окремих осередків пожежі на загальній площі близько 2 га", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки.

Також повідомляється, що авіація ДСНС вже здійснила 53 скиди (244 тонн) води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 7-8 червня 2018 року. 

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Теги публікації: пожежа, Чорнобиль, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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