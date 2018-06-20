Пожар в Броварах ликвидирован, - ГСЧС

В Броварах горел пятиэтажный жилой дом

Пожар в Броварах (Киевская область) ликвидирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области.

Как отмечается, пожар в Броварах возник сегодня, 20 июня 2018 года, в 11:13 на крыше 5-тиэтажного жилого дома на площади 1200 кв. м.

Фото: пожар в Броварах (kyivobl.dsns.gov.ua)

"Пожар ликвидирован в 15:25. К тушению пожара привлечено 12 единиц техники и 43 человека личного состава", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Броварах (Киевская область) горит пятиэтажный дом, спасатели проводят эвакуацию жителей.