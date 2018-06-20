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Интервью

В Броварах горит пятиэтажный дом, проводится эвакуация

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 13:37
Фото: пожар в Броварах (kyivobl.dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Броварах (kyivobl.dsns.gov.ua)

В результате пожара в Броварах пострадавших нет

В Броварах (Киевская область) горит пятиэтажный дом, спасатели проводят эвакуацию жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечается, пожар в Броварах возник на крыше пятиэтажного дома на улице Гагарина, 16. Сейчас продолжается ликвидация пожара и проводится эвакуация жителей.

 

Фото: пожар в Броварах (kyivobl.dsns.gov.ua)

"По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия также находятся сотрудники медицинской службы. Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара", - говорится в сообщении.

 

#Пожар в #Бровары. Продолжается #эвакуация жителей Горит крыша пятиэтажного дома на улице Гагарина, 16. Сейчас продолжается...

Опубликовано Главное управление Национальной полиции в Киевской области 20 июня 2018 г.

Как сообщает пресс-служба облуправления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, пожар в Броварах возник сегодня, 20 июня 2018, в 10:13. Спасатели установили, что горит кровля 5-ти этажного жилого дома на площади 1200 кв. м.

"Продолжается локализация. К тушению пожара привлечены 12 единиц техники и 43 человека личного состава", - отмечают в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на среду, 20 июня, в Одессе на улице Академика Филатова и в Оранжерейном переулке сгорели пять автомобилей

В Одессе сгорели пять автомобилей На пожарах в Украине за неделю погибли 16 человек, - ГСЧС
Теги публикации: пожар, Бровары  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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