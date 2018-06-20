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Пожежу у Броварах ліквідовано, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 16:27
Фото: пожежа у Броварах (kyivobl.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у Броварах (kyivobl.dsns.gov.ua)

У Броварах горів п'ятиповерховий житловий будинок

Пожежу у Броварах (Київська область) ліквідовано. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Київській області.

Як зазначається, пожежа у Броварах виникла сьогодні, 20 червня 2018 року, об 11:13 на даху 5-типоверхового житлового будинку на площі 1200 кв. м.

 

Фото: пожежа у Броварах (kyivobl.dsns.gov.ua)

"Пожежу ліквідовано о 15:25. До гасіння пожежі залучено 12 одиниць техніки та 43 чоловіки особового складу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Броварах (Київська область) горить п’ятиповерховий будинок, рятувальники проводить евакуацію жителів.

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Теги публікації: пожежа, Бровары, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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