Пожежу у Броварах ліквідовано, - ДСНС

У Броварах горів п'ятиповерховий житловий будинок

Пожежу у Броварах (Київська область) ліквідовано. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Київській області.

Як зазначається, пожежа у Броварах виникла сьогодні, 20 червня 2018 року, об 11:13 на даху 5-типоверхового житлового будинку на площі 1200 кв. м.

Фото: пожежа у Броварах (kyivobl.dsns.gov.ua)

"Пожежу ліквідовано о 15:25. До гасіння пожежі залучено 12 одиниць техніки та 43 чоловіки особового складу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Броварах (Київська область) горить п’ятиповерховий будинок, рятувальники проводить евакуацію жителів.