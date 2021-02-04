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На пожар в больнице Запорожья отреагировали в ВОЗ

Автор: РБК-Украина

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отреагировали на пожар в больнице в Запорожье. Семьям погибших выразили соболезнования.

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Об этом в Twitter сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"С грустью узнал о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, где находятся пациенты с COVID-19. Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких. Мы солидарны Украиной и Министерством здравоохранения и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметил Клюге.

Напомним, ночью в областной инфекционной больнице в Запорожье произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Среди погибших врач и трое пациентов, которые были на аппаратах искусственной вентиляции легких. По предварительной причине, пожар произошел после взрыва кислородного оборудования.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, пожар распространился достаточно быстро, и почти не было шансов спасти этих людей. Он также отметил, что оборудование, которое взорвалось, было новым.

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