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На пожежу в лікарні Запоріжжя відреагували у ВООЗ

Автор: РБК-Україна

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) відреагували на пожежу в лікарні в Запоріжжі. Сім'ям загиблих висловили співчуття.

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Про це у Twitter повідомив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

"З сумом дізнався про трагічну пожежу в інфекційній лікарні в Запоріжжі, де знаходяться пацієнти з COVID-19. Мої найглибші співчуття тим, хто втратив близьких. Ми солідарні Україною та Міністерством охорони здоров'я і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - зазначив Клюге.

Нагадаємо, вночі в обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі сталася пожежа, в результаті якої загинули чотири людини. Серед загиблих лікар і троє пацієнтів, які були на апаратах штучної вентиляції легенів. За попередніми даними, пожежа сталася після вибуху кисневого обладнання.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, пожежа поширилася досить швидко, і майже не було шансів врятувати цих людей. Він також зазначив, що обладнання, яке вибухнуло, було новим.

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