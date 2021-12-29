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Пожар в больнице на Прикарпатье: пострадавшую женщину самолетом доставили в Киев

Автор: Дмитрий Кузнецов

Одну из пострадавших при пожаре в центральной районной больнице Косова доставили в киевский ожоговой центр. Санитарный самолет ГСЧС приземлился в столичном аэропорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Санитарный самолет ГСЧС Украины доставил женщину, которая пострадала в результате пожара в Косовской больнице", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что самолет приземлился на аэродроме в Киеве около 17:40. Борт доставил из Ивано-Франковска одну из женщин, которая пострадала в результате пожара в Косовской больнице.

Напомним, ранее об эвакуации в Киев одного из пострадавших при пожаре в больнице сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Отметим, вечером 28 декабря в Ивано-Франковской области в Косовской центральной районной больнице вспыхнул пожар. Сначала сообщалось о двух жертвах. Впоследствии число погибших возросло до трех.

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ГСЧСПрикарпатьеПожар