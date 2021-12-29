Пожар в больнице на Прикарпатье: одного из пострадавших эвакуируют в Киев
Одного из пострадавших при пожаре в центральной районной больнице Косова эвакуируют в киевский ожоговой центр. Остальные пострадавшие будут проходить курс лечения в Ивано-Франковске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook.
"Сейчас один из пострадавших медиков готовится к аэромедицинской эвакуации для оказания высокоспециализированной помощи в киевском Ожоговом центре. Другим пострадавшим оказывают соответствующую медицинскую помощь в Ивано-Франковской областной клинической больнице", - написал он.
При этом министр здравоохранения поблагодарил медицинских работников Косовской больницы, "которые еще до прибытия пожарных успели эвакуировать и спасти жизнь 12 пациентов. Кроме того, на месте всю ночь работали 8 бригад экстренной медицинской помощи".
Ляшко также выразил соболезнования семьям погибших и обратился к руководителям медицинских учреждений с просьбой в дальнейшем соблюдать правила безопасности.
Напомним, вчера, 28 декабря в Ивано-Франковской области в Косовской центральной районной больнице вспыхнул пожар. Сначала сообщалось о двух жертвах. Впоследствии стало известно, что число погибших в результате пожара в больнице возросло до 3.
Причиной пожара в больнице в Косовской центральной районной больнице могло стать нарушение требований пожарной или техногенной безопасности. Прокуратура уже начала расследование.