RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пожежа в лікарні на Прикарпатті: постраждалу жінку літаком доставили до Києва

Автор: Дмитрий Кузнецов

Одну з постраждалих під час пожежі в центральній районній лікарні Косова доставили в Київський опіковий центр. Санітарний літак ДСНС приземлився в столичному аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Санітарний літак ДСНС України доставив жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що літак приземлився на аеродромі у Києві близько 17:40. Борт доставив із Івано-Франківська одну з жінок, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні.

Нагадаємо, раніше про евакуацію до Києва одного з постраждалих під час пожежі у лікарні повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Зазначимо, увечері 28 грудня в Івано-Франківській області у Косівській центральній районній лікарні спалахнула пожежа. Спочатку повідомлялося про дві жертви. Згодом кількість загиблих зросла до трьох.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСПрикарпатьеПожежа