Пожар в больнице на Прикарпатье: одного из пострадавших эвакуируют в Киев

Одного из пострадавших при пожаре в центральной районной больнице Косова эвакуируют в киевский ожоговой центр. Остальные пострадавшие будут проходить курс лечения в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook .

"Сейчас один из пострадавших медиков готовится к аэромедицинской эвакуации для оказания высокоспециализированной помощи в киевском Ожоговом центре. Другим пострадавшим оказывают соответствующую медицинскую помощь в Ивано-Франковской областной клинической больнице", - написал он.

При этом министр здравоохранения поблагодарил медицинских работников Косовской больницы, "которые еще до прибытия пожарных успели эвакуировать и спасти жизнь 12 пациентов. Кроме того, на месте всю ночь работали 8 бригад экстренной медицинской помощи".

Ляшко также выразил соболезнования семьям погибших и обратился к руководителям медицинских учреждений с просьбой в дальнейшем соблюдать правила безопасности.