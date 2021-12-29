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Пожежа в лікарні на Прикарпатті: одного з постраждалих евакуюють до Києва

Автор: Ольга Белей

Одного з постраждалих під час пожежі в центральній районній лікарні Косіва евакуюють до київського опікового центру. Решта постраждалих проходитимуть курс лікування в Івано-Франківську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в Facebook.

"Зараз один з постраждалих медиків готується до аеромедичної евакуації для надання високоспеціалізованої допомоги в київському опіковому центрі. Іншим постраждалим надають відповідну медичну допомогу в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні", - написав він.

При цьому міністр охорони здоров'я подякував медичним працівникам Косівської лікарні, "які ще до прибуття пожежників встигли евакуювати і врятувати життя 12 пацієнтів. Крім того, на місці всю ніч працювали 8 бригад екстреної медичної допомоги".

Ляшко також висловив співчуття сім'ям загиблих і звернувся до керівників медичних установ з проханням надалі дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, вчора, 28 грудня в Івано-Франківській області в Косівській центральній районній лікарні спалахнула пожежа. Спочатку повідомлялося про двох жертв. Згодом стало відомо, що кількість загиблих в результаті пожежі в лікарні зросла до 3.

Причиною пожежі в лікарні в Косівській центральній районній лікарні могло стати порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. Прокуратура вже почала розслідування.

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Пожежа