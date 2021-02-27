Пожар в больнице Черновцов: в ОГА рассказали новые подробности

В Черновицкой областной государственной администрации уверены, что пожар в городской больнице произошел не в результате самоподжога пациента. Установлено, что на тумбочке одного из пациентов загорелась газета.

По словам Черного, пока не установлено, почему загорелась газета на тумбочке пациента. Версию с замыканием электропроводки и взрывом кислорода также исключают.

"Я могу сказать, что причиной возгорания 100% не является самоподжог, взрыв кислорода или замыкание электропроводки. Причина поджога - на тумбочке у пациента загорелась газета, но что спровоцировало, что та газета загорелась, есть несколько версий, возможно, электрокипятильник, возможно, аппарат для измерения давления", - сказал он.