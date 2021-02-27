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Пожар в больнице Черновцов: в ОГА рассказали новые подробности

Новина українською → Черновцы, Суббота 27 февраля 2021 22:21
Пожар в больнице Черновцов: в ОГА рассказали новые подробности Фото: больница, в которой произошел пожар (facebook.com/cvcouncil)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Черновицкой областной государственной администрации уверены, что пожар в городской больнице произошел не в результате самоподжога пациента. Установлено, что на тумбочке одного из пациентов загорелась газета.

Об этом в комментарии "Громадському радіо" рассказал директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

По словам Черного, пока не установлено, почему загорелась газета на тумбочке пациента. Версию с замыканием электропроводки и взрывом кислорода также исключают.

"Я могу сказать, что причиной возгорания 100% не является самоподжог, взрыв кислорода или замыкание электропроводки. Причина поджога - на тумбочке у пациента загорелась газета, но что спровоцировало, что та газета загорелась, есть несколько версий, возможно, электрокипятильник, возможно, аппарат для измерения давления", - сказал он.

Напомним, сегодня в больнице Черновцов произошел пожар в COVID-боксе. В результате пожара один пациент погиб, а еще один получил очень сильные ожоги. Мэр города Роман Кличук заявлял, что пожар мог произойти из-за спирта у одного из пациентов.

Как писало РБК-Украина, полиция возбудила дело из-за пожара в больнице Черновцов. Правоохранители считают, что возгорание произошло из-за нарушения пожарной безопасности одним из пациентов.

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