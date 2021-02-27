Пожежа в лікарні Чернівців: в ОДА розповіли нові подробиці

У Чернівецькій обласній державній адміністрації впевнені, що пожежа в міській лікарні сталася не в результаті самопідпалу пацієнта. Встановлено, що на тумбочці одного з пацієнтів загорілася газета.

За словами Чорного, поки що не встановлено, чому загорілася газета на тумбочці пацієнта. Версію з замкненням електропроводки та вибухом кисню також виключають.

"Я можу сказати, що причиною займання 100% не є самопідпал, вибух кисню чи замкнення електропроводки. Причина підпалу - на тумбочці біля пацієнта загорілася газета, але що спровокувало, що та газета загорілася, є декілька версій, можливо, електрокип’ятильник, можливо, апарат для вимірювання тиску", - сказав він.