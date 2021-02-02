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Пожар в больнице Бухареста: количество жертв возросло

Автор: РБК-Украина

В румынской столице Бухаресте 29 января произошел пожар в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша. Общее количество погибших достигло десяти человек.

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Об этом сообщает Romania Europalibera.

Отмечается, что пять человек погибли непосредственно в пожаре, а другие пять - после перевода в другие больницы.

Пятой жертвой пожара в COVID-больнице оказался мужчина 80 лет с тяжелой формой коронавируса, который был переведен после пожара в отделение интенсивной терапии Бухарестской больницы скорой помощи и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, где и умер.

Напомним, 29 января в Бухаресте произошел пожар в реанимационном отделении. Огнем были охвачены четыре комнаты, а из здания пришлось эвакуировать сотни людей. Часть пациентов перевели в другие больницы.

Причиной пожара стал электрический обогреватель, который принес родственник одного из пациентов.

Отметим, что это уже второй за последние три месяца пожар в больнице для COVID-пациентов в Румынии. В ноябре прошлого года горело отделение интенсивной терапии больницы в городе Пятра-Нямц. Тогда погибли 9 человек.

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