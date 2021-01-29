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Пожар в больнице Бухареста: количество жертв возросло, названа причина

Бухарест, Пятница 29 января 2021 16:00
Пожар в больнице Бухареста: количество жертв возросло, названа причина
Фото: пожар в Бухаресте (кадр видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате пожара в больнице для COVID-больных в Бухаресте (Румыния) погиб еще один человек. Общее число жертв пожара возросло до пяти.

Об этом сообщило агентство Romanya Haber.

По последним данным, пожар в реанимационном отделении больницы произошел из-за электрического обогревателя, который принес родственник одного из пациентов.

Как рассказала родственница, она принесла обогреватель с разрешения врача, поскольку ее "мать жаловалась на холод". В то же время министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску утверждает, что в больнице не было проблем с отоплением.

Напомним, сегодня в Бухаресте произошел пожар в реанимационном отделении. Огнем были охвачены четыре комнаты, а из здания пришлось эвакуировать сотни людей. Часть пациентов перевели в другие больницы.

Как писало РБК-Украина, это уже второй за последние три месяца пожар в больнице для COVID-пациентов в Румынии. В ноябре прошлого года горело отделение интенсивной терапии больницы в городе Пятра-Нямц. Тогда погибли 9 человек.

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Новости Украины Происшествия пожарРумынияБухарестбольница

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