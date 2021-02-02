Пожежа в лікарні Бухареста: кількість жертв зросла

У румунській столиці Бухаресті 29 січня сталася пожежа в Національному інституті інфекційних захворювань імені Матея Балша. Загальна кількість загиблих досягла десяти осіб.

Про це повідомляє Romania Europalibera.

Наголошується, що п'ять людей загинули безпосередньо в пожежі, а інші п'ять - після переведення в інші лікарні.

П'ятою жертвою пожежі в COVID-лікарні виявився чоловік 80 років з важкою формою коронавірусу, який був переведений після пожежі у відділення інтенсивної терапії Бухарестської лікарні швидкої допомоги і підключений до апарату штучної вентиляції легенів, де і помер.

Нагадаємо, 29 січня в Бухаресті сталася пожежа в реанімаційному відділенні. Вогнем були охоплені чотири кімнати, а з будинку довелося евакуювати сотні людей. Частина пацієнтів перевели в інші лікарні.

Причиною пожежі став електричний обігрівач, який приніс родич одного з пацієнтів.

Зазначимо, що це вже другий за останні три місяці пожежа у лікарні для COVID-пацієнтів в Румунії. У листопаді минулого року горіло відділення інтенсивної терапії лікарні в місті Пятра-Нямц. Тоді загинули 9 осіб.