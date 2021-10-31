Пожар на АЗС под Харьковом продолжается уже третий день. Продолжается горение остатков газового конденсата.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

На территории АЗС WOG 28 октября произошла разгерметизация подземной емкости с газом, в результате - взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля.

Жертв и пострадавших нет. Для дежурства привлечены 5 человек и 1 единица техники ГСЧС.