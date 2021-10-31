Пожежа на АЗС під Харковом триває вже третій день
Фото: пожежа на АЗС під Харковом триває вже третій день (ДСНС)
Пожежа на АЗС під Харковом триває вже третій день. Продовжується горіння залишків газового конденсату.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
На території АЗС WOG 28 жовтня сталась розгерметизація підземної ємності з газом, в результаті - вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.
Жертв та постраждалих немає. Для чергування залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки ДСНС.