Пожежа на АЗС під Харковом триває вже третій день. Продовжується горіння залишків газового конденсату.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

На території АЗС WOG 28 жовтня сталась розгерметизація підземної ємності з газом, в результаті - вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.

Жертв та постраждалих немає. Для чергування залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки ДСНС.