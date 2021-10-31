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Пожежа на АЗС під Харковом триває вже третій день

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Рай-Оленівка, Неділя 31 жовтня 2021 08:44
Пожежа на АЗС під Харковом триває вже третій день Фото: пожежа на АЗС під Харковом триває вже третій день (ДСНС)
Автор: Анастасія Рокитна

Пожежа на АЗС під Харковом триває вже третій день. Продовжується горіння залишків газового конденсату.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

На території АЗС WOG 28 жовтня сталась розгерметизація підземної ємності з газом, в результаті - вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.

Жертв та постраждалих немає. Для чергування залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки ДСНС.

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