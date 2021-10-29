UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пожар на АЗС под Харьковом все еще не могут потушить

Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области на территории АЗС, что вблизи с. вблизи с. Рай-Еленовка, продолжается ликвидация горения остатков газового конденсата. Спасатели работают на месте инцидента уже более суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 на территории АЗС "WOG" вблизи с. Рай-Еленовка Холодногорского района через запорную арматуру подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 октября в результате разгерметизации подземной емкости с газом, на АЗС произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара.В результате инцидента никто не пострадал.

Для дежурства на место происшествия привлечены 5 человек и 1 единица техники ГСЧС.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковАЗС