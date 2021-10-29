RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пожежу на АЗС під Харковом все ще не можуть загасити

Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області на території АЗС, що поблизу с. поблизу с. Рай-Оленівка, продовжується ліквідація горіння залишків газового конденсату. Рятувальники працюють на місці інциденту вже понад добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"Станом на 07:00 на території АЗС "WOG" поблизу с. Рай-Оленівка Холодногірського району через запірну арматуру підземної місткості продовжується горіння залишків газового конденсату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 28 жовтня внаслідок розгерметизації підземної місткості з газом, на АЗС стався вибух з подальшим загорянням та розповсюдженням пожежі.Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Для чергування на місце події залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки ДСНС.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківАЗС