Пожар в Александровской больнице: начато уголовное производство

По факту пожара в Александровской больнице Киева открыли дело. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как сообщается, процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 работниками Печерского управления полиции проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к указанному правонарушению.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, 25 мая в Киеве из-за пожара в Александровской клинической больнице эвакуировали 15 человек.

После этого главный врач больницы сказала, что пожар произошел из-за умышленного поджога.

РБК-Украина также писало, что 30 марта в Киеве возник пожар в одной из Киевских клинических больниц на бульваре Шевченко, в результате чего эвакуировали пациентов