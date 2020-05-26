Пожар в Александровской больнице: главврач сообщила о преднамеренном поджоге

Фото: пожар в Александровской клинической больнице Киева (facebook.com/doc.antonenko)

Первичная версия короткого замыкания проводки не подтвердилась

Пожар в Александровской клинической больнице города Киева произошла через умышленный поджог. Первичная версия короткого замыкания проводки не подтвердилась.

Об этом на своей странице в Facebook написала главный врач Людмила Антоненко.

По ее словам, специалисты определили, что это был умышленный поджог.

"К счастью, никто не пострадал... Администрация больницы и сотрудники быстро сориентировались, провели эвакуацию пациентов из отделения реанимации для хирургических больных в другой корпус и вызвали пожарную службу. Пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг возгорания и ликвидировали пожар", - написала Антоненко.

Напомним, в понедельник, 25 мая, в Киеве из-за пожара в Александровской клинической больнице, куда доставляют больных COVID-19, эвакуировали 15 человек.

Ранее в российском Санкт-Петербурге горела больница для пациентов с коронавирусом, погибли пять человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Также РБК-Украина писало, что 30 марта в Киеве возник пожар в одной из Киевских клинических больниц на бульваре Шевченко, в результате чего эвакуировали пациентов.

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Автор: Надежда Собенко