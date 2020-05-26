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Пожар в Александровской больнице: начато уголовное производство

Новости » Происшествия     26.05.2020 - 14:35
Пожар в Александровской больнице: начато уголовное производство
Фото: пожар в Александровской больнице (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Сейчас продолжается досудебное расследование

По факту пожара в Александровской больнице Киева открыли дело. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как сообщается, процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 работниками Печерского управления полиции проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к указанному правонарушению.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, 25 мая в Киеве из-за пожара в Александровской клинической больнице эвакуировали 15 человек.

После этого главный врач больницы сказала, что пожар произошел из-за умышленного поджога.

РБК-Украина также писало, что 30 марта в Киеве возник пожар в одной из Киевских клинических больниц на бульваре Шевченко, в результате чего эвакуировали пациентов

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины пожардело
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