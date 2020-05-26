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Пожежа в Олександрівській лікарні: розпочато кримінальне провадження

Новини » Надзвичайні події     26.05.2020 - 14:35
Пожежа в Олександрівській лікарні: розпочато кримінальне провадження
Фото: пожежа в Олександріївській лікарні (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Наразі триває досудове розслідування

За фактом пожежі в Олександрівській лікарні Києва відкрили справу. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як повідомляється, процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6 працівниками Печерського управління поліції проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вказаного правопорушення.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 25 травня в Києві через пожежу в Олександрівській клінічній лікарні евакуювали 15 людей.

Після цього головний лікар лікарні сказала, що пожежа сталася через умисний підпал.

Також РБК-Україна писало, що 30 березня в Києві виникла пожежа в одній із Київських клінічних лікарень на бульварі Шевченка, в результаті чого евакуювали пацієнтів

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України пожежадело
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