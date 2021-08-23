Афганистан приостановил все рейсы в аэропорту Кабула

Управление гражданской авиации Афганистана объявило о приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний. Такое решение принято из-за большого скопления в воздушной гавани желающих покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Афганистана .

"Все рейсы в международном аэропорту имени Хамида Карзая приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полетов", — говорится в заявлении.

В ведомстве пояснили, что такие меры были приняты для предотвращения скопления людей и беспорядков в аэропорту. Отмечается, что власти страны работают над скорейшим возобновление рейсов из воздушной гавани.