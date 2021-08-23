ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Афганистан приостановил все рейсы в аэропорту Кабула

Новина українською →
Кабул, Понедельник 23 августа 2021 15:27
Афганистан приостановил все рейсы в аэропорту Кабула Фото: власти Афганистана приостановили все рейсы в аэропорту Кабула (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Управление гражданской авиации Афганистана объявило о приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний. Такое решение принято из-за большого скопления в воздушной гавани желающих покинуть страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Афганистана.

"Все рейсы в международном аэропорту имени Хамида Карзая приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полетов", — говорится в заявлении.

В ведомстве пояснили, что такие меры были приняты для предотвращения скопления людей и беспорядков в аэропорту. Отмечается, что власти страны работают над скорейшим возобновление рейсов из воздушной гавани.

Напомним, сегодня, 23 августа, из Афганистана вылетели два украинских самолета. На их борту находится более 180 человек, включая граждан Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан Кабул
NEWS
На Крымской платформе приняли совместную декларацию. Призывают РФ к конструктивному участию
На Крымской платформе приняли совместную декларацию. Призывают РФ к конструктивному участию
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза