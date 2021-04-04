"Поздравил с Пасхой". Во время речи Трамп снова говорил о "сфальсифицированных" выборах
Бывший президент США Дональд Трамп выступил с речью, что поздравить американцев с Пасхой. При этом большую часть речи он посвятил заявлениям о "сфальсифицированных" президентских выборах 2020 года.
Об этом сообщает The Hill.
Трамп заявил, что во время избирательной кампании СМИ якобы публиковали недостоверные сведения.
"К сожалению, на президентских выборах 2020 года произошла массовая фальсификация, и многие очень разгневанные люди это понимают", - сказал экс-президент США.
Трамп пообещал опубликовать в будущем доказательства "фальсификаций" на выборах.
"В остальном, с Пасхой!", - добавил в конце Трамп.
На днях Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.
Напомним, Трамп проиграл выборы президента Джозефу Байдену в ноябре 2020 года. После этого он длительное время говорил о фальсификации выборов, но в итоге ушел с поста в день инаугурации Байдена.