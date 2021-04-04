"Поздравил с Пасхой". Во время речи Трамп снова говорил о "сфальсифицированных" выборах

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с речью, что поздравить американцев с Пасхой. При этом большую часть речи он посвятил заявлениям о "сфальсифицированных" президентских выборах 2020 года.

Трамп заявил, что во время избирательной кампании СМИ якобы публиковали недостоверные сведения.

"К сожалению, на президентских выборах 2020 года произошла массовая фальсификация, и многие очень разгневанные люди это понимают", - сказал экс-президент США.

Трамп пообещал опубликовать в будущем доказательства "фальсификаций" на выборах.

"В остальном, с Пасхой!", - добавил в конце Трамп.

На днях Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.

Напомним, Трамп проиграл выборы президента Джозефу Байдену в ноябре 2020 года. После этого он длительное время говорил о фальсификации выборов, но в итоге ушел с поста в день инаугурации Байдена.