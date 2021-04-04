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"Привітав з Великоднем". Під час промови Трамп знову говорив про "сфальсифіковані" вибори

Новость на русском → США, Неділя 04 квітня 2021 01:23
"Привітав з Великоднем". Під час промови Трамп знову говорив про "сфальсифіковані" вибори Фото: Дональд Трамп (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Колишній президент США Дональд Трамп виступив з промовою, що привітати американців з Великоднем. При цьому більшу частину промови він присвятив заявам про "сфальсифіковані" президентські вибори 2020 року.

Про це повідомляє The Hill.

Трамп заявив, що під час виборчої кампанії ЗМІ публікували нібито недостовірні відомості.

"На жаль, на президентських виборах 2020 року відбулася масова фальсифікація, і багато дуже розгніваних людей це розуміють", - сказав екс-президент США.

Трамп пообіцяв опублікувати в майбутньому докази "фальсифікацій" на виборах.

"В іншому, з Великоднем!", - додав наприкінці Трамп.

На днях Трамп натякнув, що може балотуватися на президентських виборах у 2024-му році. Але прямо про це не заявив.

Нагадаємо, Трамп програв вибори президента Джозефа Байдена в листопаді 2020 року. Після цього він тривалий час говорив про фальсифікацію виборів, але в підсумку пішов з поста в день інавгурації Байдена.

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