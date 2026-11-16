"Позбутися сірих зон": глава МЗС Естонії назвав умову тривалого миру в Європі

Для тривалого миру в Європі потрібно позбутися "сірих зон" між Росією та країнами ЄС і НАТО. Нейтральні території між ними лише заохочують Москву до подальшої агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі .

Цахкна заявив, що нова архітектура європейської безпеки має усунути "сірі зони" та зони нейтралітету між Росією з одного боку та Євросоюзом і НАТО з іншого.

"Але ми знаємо, що нам потрібно, щоб досягти тривалого миру. А саме - позбутися цих "сірих зон" або зон нейтралітету між Росією, НАТО та Європейським Союзом, оскільки це завжди було заохоченням для Росії продовжувати агресію в Європі. Ось така і є нова архітектура безпеки", - наголосив він.

Чому Естонія відкидає вимоги Росії

Міністр розкритикував вимогу Москви повернути військову присутність НАТО до позицій 1997 року. За його словами, Європа не може домовлятися про власну безпеку з російським диктатором Володимиром Путіним, який сам є джерелом загрози.

"Ми не можемо обговорювати з Путіним нашу безпеку, бо справжня загроза агресії полягає саме в ньому самому. Тож як ви можете обговорювати свою безпеку, безпеку своєї родини з тим, хто планує на вас напасти? Ніяк", - заявив Цахкна.

Він також закликав Європу бути впевненішою у власних силах і не дозволяти іншим вирішувати її майбутнє, щоб не допустити "Ялти 2.0".

Яким має бути шлях до миру

Очільник естонського МЗС наголосив, що Таллінн не погодиться обговорювати домовленості, які передбачають відступ НАТО або виключення з Альянсу його членів.

"Це не мирний план, якщо є намір відсунути НАТО назад, щоб вигнати Фінляндію з НАТО", - сказав він.

За словами Цахкни, мирний процес потребує чіткої послідовності: припинення вогню, переговорів між Росією та Україною з одночасним наданням гарантій безпеки, а також створення умов для тривалого миру та справедливості.