"Избавиться от серых зон": глава МИД Эстонии назвал условие прочного мира в Европе

Для прочного мира в Европе нужно избавиться от "серых зон" между Россией и странами ЕС и НАТО. Нейтральные территории между ними лишь поощряют Москву к дальнейшей агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе .

Цахкна заявил, что новая архитектура европейской безопасности должна устранить "серые зоны" и зоны нейтралитета между Россией с одной стороны и Евросоюзом и НАТО с другой.

"Но мы знаем, что нам нужно, чтобы достичь прочного мира. А именно - избавиться от этих "серых зон" или зон нейтралитета между Россией, НАТО и Европейским Союзом, поскольку это всегда было поощрением для России продолжать агрессию в Европе. Вот такая и есть новая архитектура безопасности", - подчеркнул он.

Почему Эстония отвергает требования России

Министр раскритиковал требование Москвы вернуть военное присутствие НАТО к позициям 1997 года. По его словам, Европа не может договариваться о собственной безопасности с российским диктатором Владимиром Путиным, который сам является источником угрозы.

"Мы не можем обсуждать с Путиным нашу безопасность, потому что настоящая угроза агрессии заключается именно в нем самом. Так как вы можете обсуждать свою безопасность, безопасность своей семьи с тем, кто планирует на вас напасть? Никак", - заявил Цахкна.

Он также призвал Европу быть увереннее в собственных силах и не позволять другим решать ее будущее, чтобы не допустить "Ялты 2.0".

Каким должен быть путь к миру

Глава эстонского МИД подчеркнул, что Таллинн не согласится обсуждать договоренности, предусматривающие отступление НАТО или исключение из Альянса его членов.

"Это не мирный план, если есть намерение отодвинуть НАТО назад, чтобы выгнать Финляндию из НАТО", - сказал он.

По словам Цахкны, мирный процесс требует четкой последовательности: прекращения огня, переговоров между Россией и Украиной с одновременным предоставлением гарантий безопасности, а также создания условий для прочного мира и справедливости.