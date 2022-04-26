Поймали дрон "на удочку". Спецназ Нацгвардии ликидировал ДРГ россиян
Спецназу Национальной гвардии Украины удалось посадить вражеский дрон. Его информация помогла ликвидировать ДРГ оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.
"Этот дрон оккупанты использовали для воздушной разведки, для нанесения ударов и корректировки огня по позициям наших защитников", - рассказал он.
Геращенко отметил, что дрон удалось посадить благодаря использованию устройства радиоэлектронной борьбы.
"Спецназовцы проверили данные, которые содержал дрон и определили место его запуска и наличие вблизи диверсионно-разведывательной группы противника. Именно благодаря этой информации, группа противника была уничтожена на месте своего расположения", - добавил советник министра.
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