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Поймали дрон "на удочку". Спецназ Нацгвардии ликидировал ДРГ россиян

Новина українською →
Украина, Вторник 26 апреля 2022 09:14
Поймали дрон "на удочку". Спецназ Нацгвардии ликидировал ДРГ россиян Фото: дрон (иллюстративное фото/facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Спецназу Национальной гвардии Украины удалось посадить вражеский дрон. Его информация помогла ликвидировать ДРГ оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

"Этот дрон оккупанты использовали для воздушной разведки, для нанесения ударов и корректировки огня по позициям наших защитников", - рассказал он.

Геращенко отметил, что дрон удалось посадить благодаря использованию устройства радиоэлектронной борьбы.

"Спецназовцы проверили данные, которые содержал дрон и определили место его запуска и наличие вблизи диверсионно-разведывательной группы противника. Именно благодаря этой информации, группа противника была уничтожена на месте своего расположения", - добавил советник министра.

Поймали дрон &quot;на удочку&quot;. Спецназ Нацгвардии ликидировал ДРГ россиянПоймали дрон &quot;на удочку&quot;. Спецназ Нацгвардии ликидировал ДРГ россиян

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