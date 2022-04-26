ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Спіймали дрон "на вудку". Спецназ Нацгвардії ліквідував ДРГ росіян

Новость на русском →
Україна, Вівторок 26 квітня 2022 09:14
Спіймали дрон "на вудку". Спецназ Нацгвардії ліквідував ДРГ росіян Фото: дрон (ілюстративне фото/facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Спецназу Національної гвардії України вдалось посадити ворожий дрон. Його інформація допомогла ліквідувати ДРГ окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

"Цей дрон окупанти використовували для повітряної розвідки, для завдання ударів і коригування вогню по позиціях наших захисників", - розповів він.

Геращенко зазначив, що дрон вдалося посадити завдяки використанню пристрою радіоелектронної боротьби.

"Спецназівці перевірили дані, які містив дрон та визначили місце його запуску та наявність поблизу диверсійно-розвідувальної групи противника. Саме завдяки цій інформації, група супротивника була знищена на місці свого розташування", - додав радник міністра.

Спіймали дрон &quot;на вудку&quot;. Спецназ Нацгвардії ліквідував ДРГ росіянСпіймали дрон &quot;на вудку&quot;. Спецназ Нацгвардії ліквідував ДРГ росіян

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні