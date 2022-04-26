Спіймали дрон "на вудку". Спецназ Нацгвардії ліквідував ДРГ росіян
Спецназу Національної гвардії України вдалось посадити ворожий дрон. Його інформація допомогла ліквідувати ДРГ окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.
"Цей дрон окупанти використовували для повітряної розвідки, для завдання ударів і коригування вогню по позиціях наших захисників", - розповів він.
Геращенко зазначив, що дрон вдалося посадити завдяки використанню пристрою радіоелектронної боротьби.
"Спецназівці перевірили дані, які містив дрон та визначили місце його запуску та наявність поблизу диверсійно-розвідувальної групи противника. Саме завдяки цій інформації, група супротивника була знищена на місці свого розташування", - додав радник міністра.
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