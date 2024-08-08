Поїздка за кордон із домашньою твариною: як підготуватися і які документи потрібні

Як дізнатися умови ввезення домашніх тварин до різних країн

На початку повномасштабної війни країни-сусіди України спростили вимоги переміщення тварин. Але вже з 2023 року вони були поступово відновлені, звертає увагу голова Держпродспоживслужби.

"Війна внесла свої корективи щодо умов подорожі з домашніми улюбленцями. Раніше власнику потрібно було знати тільки умови країни призначення, якщо летіти літаком: з точки А до точки Б. Але наразі в нас можлива подорож тільки поїздом, автобусом чи автомобілем і у маршруті з'являються транзитні країни, їхні умови також потрібно виконувати", - пояснює Сергій Ткачук.

Якщо подорож обмежується Європейським Союзом, то на його території правила єдині.

"Але якщо ви, наприклад, плануєте їхати до Республіки Ірландія через ЄС, то необхідно виконати правила Європейського Союзу та країни-призначення, тобто Ірландії", - зазначає він.

Всі вимоги країн до некомерційного переміщення тварин можна знайти на порталі Держпродспоживслужби за посиланням.

Фото: Тварина повинна мати щеплення від сказу (gettyimages.com)

Які процедури треба зробити улюбленцю перед поїздкою

В Україні є основний базис необхідних документів для поїздки з тваринами та функціонує система, як і куди звернутися.

"По-перше, тварина має бути чипована і повинна мати щеплення від сказу. Ці дії засвідчуються у ветеринарно-санітарному паспорті тварини державного зразка. Зазначені процедури повинні йти саме в такому порядку", - наголошує Сергій Ткачук.

Він радить заздалегідь переглянути інформацію, як має виглядати державний ветеринарно-санітарний паспорт, бо фахівці Держпродспоживслужби дуже часто зустрічаються із шахрайством.

"По-друге: треба здати кров тварини на дослідження на титр антирабічних тіл. В Україні є тільки три акредитовані і визнані Європейським Союзом лабораторії. Ці установи розташовані в Києві, але необхідності їхати в столицю немає. Зараз можна відібрати зразок крові у ветеринарній клініці та направити поштою чи іншими способами до установи. Наші лікарні ветеринарної медицини знають, як потрібно діяти в таких ситуаціях", - розповідає голова Держпродспоживслужби.

Крім базисних процедур, є додаткові - наприклад, протипаразитарні обробки. Їх необхідно робити саме перед оформленням фінальних документів. Після здійснення всіх необхідних процедур державні лікарі ветеринарної медицини оформлюють ветеринарне свідоцтво Ф-1, яке дійсне протягом 72 годин.

"Заключний документ, який вам необхідний, - це міжнародний ветеринарний сертифікат. Його оформлюють наші відділи прикордонного інспекційного контролю міжрегіональних територіальних органів Держпродспоживслужби, які знаходяться не тільки на кордоні, а й у кожному регіоні всередині країни", - зауважує Сергій Ткачук.

Фото: Протипаразитарні обробки необхідно робити перед оформленням фінальних документів (freepik.com)

Контактні дані цих відділів можна знайти на сайті служби.

"Цей документ важливо оформити перед виїздом. Наш фахівець є не в кожному прикордонному пункті, а автобус чи потяг не буде чекати власника тварини, доки йому оформлюватимуть міжнародний ветеринарний сертифікат", - наголошує він.

За який час треба готуватися до поїздки з твариною за кордон

Мінімальний термін підготовки до поїздки - 4 місяці, звертають увагу у Держпродспоживслужбі.

Там склали приблизний чекліст для власників домашніх тварин:

за 4 місяці - оформлення ветеринарного паспорта, чипування та вакцинація домашнього улюбленця;

за 3 місяці - відбір крові на дослідження на титр антирабічних тіл та направлення зразка до лабораторії;

за декілька днів до поїздки - оформлення ветеринарного свідоцтва Ф-1 у лікарні ветеринарної медицини Держпродспоживслужби;

за кілька днів чи за день до поїздки - оформлення міжнародного ветеринарного сертифіката у відділі прикордонного інспекційного контролю міжрегіональних територіальних органів Держпродспоживслужби.

"Такі терміни встановлені для виконання вимог країн ЄС, які введені з 1 січня 2012 року та діють до цього часу", - пояснює Сергій Ткачук.

За консультаціями можна звертатися до міжрегіональних територіальних органів Держпродспоживслужби. Фахівці служби допоможуть підготуватись до подорожі з домашньою твариною.