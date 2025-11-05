Без поїздів до Слов'янська та Краматорська. "Укрзалізниця" припинила рух на Донеччину

Нагадаємо, у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення майже на 40%. Це необхідно для покриття зростаючих збитків від пасажирських перевезень (прогнозується, що у 2025 році вони можуть досягнути 25 млрд гривень).

Крім того, уряд запустив програму "УЗ-3000", яка передбачає безкоштовні поїздки для українців - читайте про те, як вона діятиме, у матеріалі РБК-Україна.