"Пойдем в арбитраж": Шмыгаль пригрозил "Газпрому" за отказ от транзита через Украину

По условиям договора, россияне обязались прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. Платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

Шмыгаль заявил изданию, что в случае невыполнения контракта Украина обратится в арбитраж. Премьер-министр уточнил, что если так случится, то "мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать".

Источники РБК-Украина в "Нафтогазе" рассказали, что сумма нового иска составит 7,2 млрд долларов.

Кроме того, компания сможет вернуться к отозванным ранее претензиям к россиянам на 12,2 млрд долларов. Вдобавок поставки газа в обход Украины будут грозить санкциями уже не только оператору "Северного потока-2", но и конечным потребителям.