"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну

За умовами договору, росіяни зобов'язалися прокачувати не менше 40 млрд кубометрів на рік через українську трубу. Платежі за транзит обов'язкові, навіть якщо газ фізично не буде йти по ГТС.

Шмигаль заявив виданню, що у разі невиконання контракту Україна звернеться до арбітражу. Прем'єр-міністр уточнив, що якщо так трапиться, то "ми знову підемо в арбітраж і знову будемо перемагати".

Джерела РБК-Україна в "Нафтогазі" розповіли, що сума нового позову складе 7,2 млрд доларів.

Крім того, компанія зможе повернутися до відкликаних раніше претензій до росіян на 12,2 млрд доларів. До того ж поставки газу в обхід України будуть загрожувати санкціями вже не тільки оператору "Північного потоку-2", а й кінцевим споживачам.