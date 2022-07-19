UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появится ли в Украине государственный "Дія Банк": ответ Федорова

Фото: вице-премьер Михаил Федоров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Министерство цифровой трансформации не работает над запуском своего "Дія Банка" - необанка, работающего исключительно в интернете без физических отделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Увидел много новостей о том, что якобы Минцифра работает над собственным банком. Во времена развития Моно, Sense, А-Банка, Спортбанка - в этом просто нет нужды. Государство никогда не сделает что-нибудь круче", - отметил он.

По его словам, государство сосредоточится на создании сервисов для финансовых технологий.

"Мы за то, чтобы создавать возможности для бизнеса, а не конкурировать, используя монопольный доступ. Поэтому новые финтех-сервисы, да. Здесь мы сделаем еще много революционных продуктов. И скоро вы о них услышите", - добавил Федоров.

Отметим, сегодня издание Forbes.ua распространило информацию о том, что Минцифра якобы работает над созданием собственного необанка - "Дія Банка".

Напомним, ранее Федоров рассказал, какие документы в приложении "Дія" получат английскую версию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
банкиМихаил ФедоровМинцифра