Чи з'явиться в Україні державний "Дія Банк": відповідь Федорова

"Побачив багато новин про те, що нібито Мінцифра працює над власним банком. За часів розвитку Моно, Sense, А-Банку, Спортбанку - в цьому просто немає потреби. Держава ніколи не зробить що-небудь крутіше", - зазначив він.

За його словами, держава зосередиться на створенні сервісів для фінансових технологій.

"Ми за те, щоб створювати можливості для бізнесу, а не конкурувати, використовуючи монопольний доступ. Тому нові фінтех-сервіси, так. Тут ми зробимо ще багато революційних продуктів. І скоро ви про них почуєте", - додав Федоров.

Зазначимо, сьогодні видання Forbes.ua поширило інформацію про те, що Мінцифра нібито працює над створенням власного необанку - "Дія Банку".