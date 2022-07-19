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Чи з'явиться в Україні державний "Дія Банк": відповідь Федорова

Фото: віце-прем'єр Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство цифрової трансформації не працює над запуском свого "Дія банку" - необанку, що працює виключно в інтернеті без фізичних відділень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Побачив багато новин про те, що нібито Мінцифра працює над власним банком. За часів розвитку Моно, Sense, А-Банку, Спортбанку - в цьому просто немає потреби. Держава ніколи не зробить що-небудь крутіше", - зазначив він.

За його словами, держава зосередиться на створенні сервісів для фінансових технологій.

"Ми за те, щоб створювати можливості для бізнесу, а не конкурувати, використовуючи монопольний доступ. Тому нові фінтех-сервіси, так. Тут ми зробимо ще багато революційних продуктів. І скоро ви про них почуєте", - додав Федоров.

Зазначимо, сьогодні видання Forbes.ua поширило інформацію про те, що Мінцифра нібито працює над створенням власного необанку - "Дія Банку".

Нагадаємо, раніше Федоров розповів, які документи в додатку "Дія" отримають англійську версію.

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банкиМихайло ФедоровМинцифра