Федоров рассказал, какие документы в "Дії" будут иметь английскую версию
Некоторые цифровые документы в приложении "Дія" переведут на английский язык. Речь идет о заграничном паспорте, водительских правах и техпаспорте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Мы переведем загранпаспорт, водительские права и техпаспорт. Важно, что права и техпаспорт получат международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде", - написал он.
Федоров отметил, что это очередной шаг к международной интеграции "Дії".
Он добавил, что команда уже завершает технические детали по разработке и вскоре выйдет с бета-тестом.
Напомним, до конца июля в "Дія" добавят около 10 новых услуг и документов.
Кроме того, Минобразования работает над внедрением электронных документов об образовании на портале и в мобильном приложении "Дія".