Федоров рассказал, какие документы в "Дії" будут иметь английскую версию

Некоторые цифровые документы в приложении "Дія" переведут на английский язык. Речь идет о заграничном паспорте, водительских правах и техпаспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

"Мы переведем загранпаспорт, водительские права и техпаспорт. Важно, что права и техпаспорт получат международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде", - написал он.

Федоров отметил, что это очередной шаг к международной интеграции "Дії".

Он добавил, что команда уже завершает технические детали по разработке и вскоре выйдет с бета-тестом.