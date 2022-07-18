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Федоров рассказал, какие документы в "Дії" будут иметь английскую версию

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 22:59
Федоров рассказал, какие документы в "Дії" будут иметь английскую версию Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Некоторые цифровые документы в приложении "Дія" переведут на английский язык. Речь идет о заграничном паспорте, водительских правах и техпаспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Мы переведем загранпаспорт, водительские права и техпаспорт. Важно, что права и техпаспорт получат международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде", - написал он.

Федоров отметил, что это очередной шаг к международной интеграции "Дії".

Он добавил, что команда уже завершает технические детали по разработке и вскоре выйдет с бета-тестом.

Напомним, до конца июля в "Дія" добавят около 10 новых услуг и документов.

Кроме того, Минобразования работает над внедрением электронных документов об образовании на портале и в мобильном приложении "Дія".

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Минцифра Михаил Федоров
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