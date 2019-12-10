Появился текст документа нормандской встречи

По состоянию на 00:30 появился текст итогового документа по результатам нормандской встречи. Текст документа есть в распоряжении РБК-Украина.

Немедленные меры по стабилизации ситуации

Согласно тексту документа, стороны обязуются обеспечить полное и всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня до конца 2019 года. Также стороны будут поддерживать разработку и обновление плана разминирования территорий Донбасса.

Также на саммите договорились о разведении сил и средств на трех участках Донбасса до конца марта 2020 года. Лидеры "нормандской четверки" призывают контактную группу содействовать обмену пленными на основе принципа "все для всех", начиная со всех установленных. При этом Красный Крест должен получить полный и безоговорочный доступ ко всем удерживаемым.

"Нормандская четверка" поддерживает соглашение Трехсторонней контактной группы об открытии новых КПВВ вдоль линии соприкосновения. Кроме того, миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всей территории, чтобы полностью выполнить свой мандат.

Фото: итоговый документ

Меры по реализации политических пунктов минских соглашений

Стороны выражают заинтересованность в согласовании в нормандском формате и Трехсторонней контактной группой всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса - отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по реализации минских соглашений от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

"Нормандская четверка" считает необходимым включить "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в соответствии с вариантом, согласованным в рамках "четверки" и Трехсторонней контактной группы.

Дальнейшая работа

"Нормандская четверка" поручила министрам иностранных дел и политическим советникам обеспечить выполнение достигнутых договоренностей. Стороны соглашаются провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев по вопросам политики и безопасности, в частности, по организации местных выборов на оккупированном Донбассе.

Напомним, на брифинге по итогам нормандского формата президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующая встреча должна состояться через четыре месяца.