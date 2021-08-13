Появился официальный сайт Крымской платформы. На нем можно найти актуальную информацию об этом мероприятии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба во время брифинга.
Сайт можно открыть по ссылке: crimea-platform.org.
"Сегодня Министерство иностранных дел Украины запустило официальный сайт Крымской платформы. Я всех приглашаю посетить этот сайт. Он будет развиваться, будут появляться новые языковые версии", - сообщил Кулеба.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на резкие заявления главы МИД России Сергея Лаврова о Крымской платформе. Он назвал это нервной реакцией.
Ранее Сергей Лавров назвал "шабашем" запланированную встречу инициированной Украиной Крымской платформы.