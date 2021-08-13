Кулеба ответил Лаврову на заявления о Крымском саммите: доволен этой нервной реакцией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на резкие заявления главы МИД России Сергея Лаврова о Крымской платформе. Он назвал это нервной реакцией.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.
Кулеба также отметил, что Лавров вчера незаконно посетил оккупированный Крым.
"Там он сделал ряд заявлений о Крымской платформе, назвал ее "шабашем". Я не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией. Как говорил Магатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами борются и потом вы побеждаете", - сказал он.
Онлайн-брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об актуальных вопросах внешней политики УкраиныPosted by Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine on Friday, August 13, 2021
Министр иностранных дел Украины сообщил, что Россия прошла первые две стадии и находится на третьей.
"И четвертая стадия будет. Это будет стадия украинской победы и деоккупация Крыма", - отметил он.